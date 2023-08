Fiorentina | Gonzalez | “Gioco per la maglia viola | non per il numero 10!”

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’attaccante argentino ha siglato la doppietta decisiva contro il Rapid Vienna che ha permesso aidi centrare la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. L’anno scorso la squadra di Italiano è arrivata fino alla finale, poi persa con il West Ham. Decisivo, come spesso capita per la. Un momento d’oro per Nico, trascinatore al Franchi nella gara di ritorno contro il Rapid Vienna. Gli austriaci sono finito ko nel finale proprio grazie a un calcio di rigore dell’argentino, che aveva già sbloccato il risultato con un suo timbro: un 2-0 che porta per intero la sua firma e che permette alla squadra di Italiano di qualificarsi alla fase a gironi della Conference League, competizione in cui il’anno scorso hanno fatto strada fino alla finale, perdendola in modo immeritato con ...