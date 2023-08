Fiorentina ai gironi di Conference | Nico Gonzalez show | 2 - 0 al Rapid Vienna

FIRENZE - Missione compiuta: laribalta l'1 - 0 dell'andata ed elimina gli austriaci del Rapid Vienna , volando alla fase adi Conference League in virtù del 2 - 0 maturato al Franchi. Dopo un primo tempo in cui la ...E si procura il rigore che consente alladi approdare alla fase adella Conference League. Nico Gonzalez 8: Un cioccolatino per Nzola che spreca in malo modo. C'è il suo zampino ......alla fase adella Uefa Europa Conference League , competizione di cui sono stati finalisti la scorsa stagione a Praga, perdendo contro il West Ham. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - ...

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: è EuroNico! Gonzalez porta i viola ai gironi di Conference Quotidiano Sportivo

La Viola di Vincenzo Italiano deve ribaltare l'1-0 dell'andata per accedere alla fase a gironi di Conference League ...Una doppietta di Nico nella ripresa, su un tap-in di rabbia e prepotenza al 59' e su rigore al 90', porta la Fiorentina ai gironi, alla fine di una partita piacevole, dopo un primo tempo ...