Filippine | rogo nella fabbrica | 15 morti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un incendio in unadi abbigliamento di Quezon, nelle, ha causato la morte di almeno 15 persone. L'edificio si trova a Tandang Sora, una zona residenziale della città. Le vittime, secondo quanto comunicato dalle autorità locali, erano operai e falegnami che dormivano nelle stanze quando le fiamme si sono propagate. Tra ici sono anche il proprietario dellae suo figlio. Tre persone, sopravvissute gettandosi dal secondo piano della, sono rimaste ferite e portate in ospedale. L'arrivo dei Vigili del Fuoco è stato ritardato dalle inondazioni causate dai monsoni, ma anche dalla comunicazione di un indirizzo sbagliato. Ilè stato poi spento in due ore. Sulla vicenda è stata aperta una indagine.