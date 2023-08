Figliuolo sbugiarda Bonaccini e Schlein | arrivano 289 milioni di euro per gli alluvionati

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario alla ricostruzione,Ellye Stefano. Come riportato oggi da Il Giornale, sono infatti arrivati i 289diper pagare i lavori di somma urgenza relativi ai primi interventi dopo le alluvioni che hanno colpito a maggio l’Emilia Romagna e le Marche. Il generale ha inviato ieri mattina alle Regioni l’ordinanza n.6/2023, con la quale vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali.: “Concollaborazione positiva” Il Pd è costretto a rimangiarsi le parole che sia il presidente della Regione ...