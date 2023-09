Fiere | RomaSposa | look dettato da armocromia e coerenza di stili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Labitalia) - Scoprire in poco tempo e in un solo luogo come realizzare le nozze tanto sognate, tra tante proposte di location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, foto, viaggi, abiti, acconciatura e make-up per gli sposi. Dal 19 al 22 ottobre torna l'appuntamento con, il Salone internazionale della sposa che porta al Palazzo dei Congressi dell'Eur le soluzioni di oltre 250 espositori, i migliori rappresentanti dei diversi settori merceologici che compongono il mondo wedding. La manifestazione, da oltre 30 anni una delle più attese del calendario fieristico, è l'occasione per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo aldi futuri sposi e invitati, un viaggio a 360° nel settore matrimoni che ispira sogni e desideri, con novità e trend. Ricco il calendario di sfilate della Rome bridal fashion ...