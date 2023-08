Festival di Venezia 2023 | lo stile di un’edizione made in Italy

Leggi su amica

(Di giovedì 31 agosto 2023) A lungo atteso, chiacchierato e persino talvolta criticata, l’80esima edizione della Mostra del Cinema diè ufficialmente iniziata. La prima serata, così come l’atteso Red Carpet, hanno messo fin da subito le cose in chiaro: questo sarà unin. La mancanza della maggior parte delle celebrity di Hollywood, a causa dal recente sciopero degli attori, ha stretto la cerchia degli invitati per lo più a volti conosciuti del cinema italiano ed europeo. In mancanza di gran colpi di scena e outfit dagli effetti speciali, la moda italiana ha risposto con un eleganza composta e artigianale, protagonista del primo tappeto rosso in laguna. Mariacarla Boscono e Caterina Murino, protagoniste in rosso Hanno rapito l’attenzione con i loro design scarlatti, contendendosi il titolo di vincitrice (in fatto di ...