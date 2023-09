Festival di Venezia 2023 | Boscono | Balti e Rampling le tre regine dell’opening

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 31 agosto 2023) Life&People.it Non ci sono particolari obiezioni. I look sul Red Carpet di Maria Carlae di Biancarubano la scena in occasione della cerimonia d’apertura deldi, 80esima edizione iniziata con il film inaugurale, “Il comandante” di Edoardo Leo, pellicola che ha ricevuto un ottimo consenso da parte del pubblico presente in sala. Le due modelle, in passerella con due proposte molto diverse, hanno catturato l’attenzione dei fotografi, dimostrando per l’ennesima volta la loro personalità debordante e straripante. Analizziamo i migliori capi apparsi sul tappeto rosso. Maria Carla e Bianca, dueal Lido Un mood diverso per una bellezza senza limiti., modella ancora oggi in attività, ha infatti optato per una mise in ...