Federica De Cola a Notizie com su Maria Corleone | “Le donne non sono burattine”

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023)Deè una giovane attrice protagonista di tanti film e serie tv. Abbiamo parlato con lei per alcune situazioni molto interessanti dal punto di vista professionale. Giovane e bellissima l’attrice è riuscita a dimostrare di essere un vero talento. Abbiamo avuto il piacere e la fortuna di intervistarla e come capita sempre con lei ne è uscita una chiacchierata molto interessante. Intervista aDe(ANSA).comBuongiorno, come stai? Come va il lavoro?Buon giorno Matteo, sto bene. In questo momentonella mia Sicilia a godermi il mare e la famiglia. Sei nel cast di, nuova serie attesissima. Cosa ci puoi dire?Non voglio svelarvi nulla, soltanto mi piace dirvi che vedrete in questa ...