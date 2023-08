(Di giovedì 31 agosto 2023) L'Italia chiede alla Francia che il tunnel delnon venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus. La ministra degli esteri ...

"È un problema comune lo affronteremo insieme", hanno detto i due ministri, fa sapere la. I due ministri hanno deciso di convocare già nei prossimi giorni la Conferenza intergovernativa con ...... pur se la lettura degli eventi è ancora inncerta: le reazioni die Londra, di Mosca e ... E c'è prudenza allaper la sorte dei 150 italiani ivi residenti. Molti sottolineano le ...... ma i recenti golpe in Guinea, Burkina Faso e Mali sono una spina nel fianco per, che dovrà ... citato in una nota della, aggiungendo che 'è fondamentale che i Paesi europei mantengano ...

Farnesina, Parigi apre al rinvio dei lavori al Monte Bianco Agenzia ANSA

Per evitare il blocco del sistema dei trasporti italo-francese si fa strada ora l'ipotesi di rinviare i lavori sul Monte Bianco che dovrebbero iniziare lunedì. È Una ...L'Italia chiede alla Francia che il tunnel del Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus. (ANSA) ...