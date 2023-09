Fabrizio Corona aprirà la nuova edizione di un amato programma da lui criticato | ecco dove lo vedremo ospite

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 31 agosto 2023)sta per tornare in tv, in occasione dell’esordio dellastagione televisiva. A svelare la sua ospitata ci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it in anteprima:saràdella prima puntata di Belve. Ildi Francesca Fagnani andrà in onda con la suastagione a partire dal prossimo 26... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.