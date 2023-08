F1 su TV8 | programma GP Italia 2023 | orari gratis e in chiaro | programma dirette

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ci si creda o meno, la Formula Uno sta per vivere l’ultima gara in Europa del. Mancano ancora nove competizioni al termine della stagione, eppure le restanti otto si disputeranno tutte lontane dal Vecchio Continente. Dunque, il Gran Premio d’di domenica 3 settembre coinciderà con l’addio al territorio europeo di un Circus sempre più globale e sempre più legato ad altri mercati. Monza rappresenta un’istituzione della Formula Uno, essendo l’autodromo nel quale si è corso il maggior numero di gare. Nel weekend, il circuito edificato a nord di Milano ospiterà la massima categoria automobilistica per la 73ma volta nella storia. A conti fatti, la pista brianzola è mancata dal calendario iridato solo nel 1980, quando fervevano lavori di ammodernamento in ottica futura. Quell’anno il GP d’si tenne a Imola. Ovviamente, Monza ...