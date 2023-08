F1 | Lewis Hamilton e George Russell rinnovano con la Mercedes fino al 2025

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Doppio importante rinnovo in casa. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia a Monza, è arrivata l’ufficialità della permanenza con le Frecce d’Argentoalsia disia di. Per altre due stagioni dunque Toto Wolff avrà ancora questa coppia di piloti, con l’obiettivo di provare a fermare l’egemonia della Red Bull. Il rinnovo diera stato un tema ricorrente tutta la stagione. Tante le ipotesi sul sette volte campione del mondo, dal ritiro al termine del 2023 al clamoroso passaggio in Ferrari. Inhanno sempre mostrato grande tranquillità e sicurezza su un accordo con il pilota britannico e adesso c’è anche l’ufficialità. Non era in scadenza il contratto di...