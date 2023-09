F1 | Leclerc | Ferrari imprevedibile ma a Monza per il podio

"Guidare la- racconta- è un privilegio e l'affetto c'è ovunque, ma qui c'è qualcosa in più. Speriamo di ottenere un buon risultato. Adoro la divisa 'old style' che indossiamo qui". .Così il pilota della, Charles, alla vigilia del via del weekend del GP di Italia 2023 a Monza, la pista di casa per il Cavallino: 'In Olanda la gara non è andata bene per colpa dell'...Per la "Gara di Casa" 2023, lapresenterà una livrea speciale, grazie a un tocco di giallo, ... il 16 e il 55, saranno in giallo sulle due monoposto, mentre le tute die Sainz, ...

Charles Leclerc fissa l'obiettivo per il Gran Premio di casa, a Monza. "La Ferrari - spiega il monegasco durante la conferenza stampa - è imprevedibile, specie sulle piste con un alto carico ...La Formula Uno si appresta ad affrontare il secondo “evento domestico” di fila. Dopo aver corso “nel giardino” di Max Verstappen domenica scorsa, il Circus è difatti pronto a vivere il Gran Premio d’I ...