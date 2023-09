Con Mercedes abbiamo affrontato un percorso incredibile ma abbiamo ancora degli obiettivi:..., che non vince il Gp d'Italia dal 2018, non si accontenta dei risultati raggiungi negli ...DAL VIVAIO ALLA PRIMA SQUADRA Seera stato strappato a suon di euro alla McLaren, il suo ... volevo premiare la fiducia e la convinzione che Toto e ildella squadra hanno riposto in me . ...Le parole di Lewis'Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ... volevo ripagare la fiducia che Toto e ildel team hanno riposto in me. Ottenere la mia prima pole ...

F1: Hamilton 'resto in Mercedes per altri Mondiali' Agenzia ANSA

E' raggiante Lewis Hamilton dopo il rinnovo del contratto che lo legherà alla Mercedes fino al 2025. "Dovrete sopportarmi ancora un po' - esordisce il sette volte campione del mondo in conferenza a Mo ...L'ufficialità in merito all'agognato rinnovo è arrivata. Lewis Hamilton prolunga con Mercedes fino al 2025, lo stesso fa George Russell.