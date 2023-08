F1 | GP Italia 2023 Max Verstappen cerca la ‘dubbel cijfer’ La Ferrari spera nel lay-out di Monza per restare a galla

(Di giovedì 31 agosto 2023) La Formula Uno si appresta ad affrontare il secondo “evento domestico” di fila. Dopo aver corso “nel giardino” di Maxdomenica scorsa, il Circus è difatti pronto a vivere il Gran Premio d’. Da domani a domenica 3 settembre si gareggia a, appuntamento di casa per la. Il tema forte del weekend sarà comunque sempre legato al pilota olandese, vincitore degli ultimi 9 GP. Il Cannibale ha dunque l’opportunità di diventare il primo uomo di sempre a imporsi per 10 volte di fila, raggiungendo la doppia cifra in tema di successi consecutivi. D’accordo, la F1 è cambiata. L’affidabilità è infinitamente superiore rispetto a quella di un tempo e Super Max è dotato di una monoposto dominante. Però una sequenza di 10 vittorie resterebbe una sequenza di 10 vittorie, un traguardo sinora precluso a ...

... Deputy Head di UniCredit" UniCredit si conferma leader nel mercato dei minibond ... 31 - 08 -11:59Nel corso delle indagini due maggiorenni sono stati espulsi dall'mentre nei confronti dei due minori sono stati denunciati alla Procura per i minorenni.Nelaumenteranno i consumi di carbone, petrolio e gas. Così come i soldi investiti dalla finanza internazionale per attività estrattive e inquinanti. L'è stata già messa a dura prova, ...

Vestirà la maglia numero 90. Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l'Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa ...Italia, Europa e Occidente discute Francesco Sisci, sinologo e giornalista, con Giuseppe Rippa… - Crescita cinese in crisi Riflessi in Europa, Italia, Occidente. Conversazione F. Scisci / G. Rippa ...