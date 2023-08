F 1 | GP Italia - Monza si prepara | finalmente tocca a noi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tutto è pronto per il Gran Premio d', quattordicesima gara del Mondiale di Formula 1 2023. Nonostante sul campionato vi sia ormai da settimane una grande ipoteca da parte di Max Verstappen, migliaia di appassionati si riverseranno in pista questo weekend per sostenere gli idoli di casa. Ferrari, una questione di cuore. Quella diè l'unica corsana di questo campionato, dopo la cancellazione di Imola a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna lo scorso maggio. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla Scuderia Ferrari che all'Autodromo ditroverà i suoi tifosi sulle tribune a sostenere la squadra nonostante un momento poco esaltante. La Rossa si presenta in pista con una livrea celebrativa dedicata alla vittoria di Le Mans, ottenuta lo scorso giugno con la 499P: tute, caschi e colori ...