(Di giovedì 31 agosto 2023) Il mondo del motorsport sostenibile è in fermento grazie all'annuncio di una nuova e rivoluzionaria serie di gare: la-H. Per il momento c'è un accordo preliminare non vincolante tra la FIA e la-E, ma l'obiettivo è quello di dare vita entro il 2025 al primo campionatodi corse off-conad. Alimentazione alternativa.E, lanciato nel 2021, è stato una serie pionieristica nel campo del motorsport sostenibile, mettendo in luce le prestazioni e le innovazioni dei SUV elettrici. Alejandro Agag, fondatore e CEO diE, ha dichiarato che l'-H rappresenta un "momento storico" per la serie e per il motorsport in generale. Con l'accreditamento come Campionato FIA e, successivamente, ...

Alejandro Agag, fondatore e CEO diE, ha dichiarato che l'- H rappresenta un 'momento storico' per la serie e per il motorsport in generale. Con l'accreditamento come Campionato FIA e,...La piattaforma europea per l'adattamento al clima Climate - ADAPTdal partenariato tra la ... What could the summer bring Isweather the new normal (14 Jun 2023) EEA European Environment ......Flex 3.8 Sonos Move 3.9 Sonos Roam 3.10 Bose Soundlink Revolve II + 3.11 JBL3 3.12 ... Di fatto si tratta di un aggiornamento checon in mente Internet of Things e ha scarsa ...

Extreme-H - Nasce il mondiale off-road per auto ad idrogeno - Quattroruote.it Quattroruote

La stagione inaugurale prevista nel 2025. Potrebbe diventare Mondiale FIA già dall'anno seguente: sarà il primo in assoluto dedicato alle auto ad idrogeno ...