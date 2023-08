Ex militare asserragliato in casa in Friuli | non sono pericoloso

Leggi su agi

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Va avanti da diciotto ore il braccio di ferro tra l'exche si ènella sua abitazione di Cordovado, in provincia di Pordenone, e i carabinieri che hanno circondato la. Luca Olrlandi comunica con l'esterno postando video sul suo canale Youtube. "Pensavate che mi fossi già ammazzato, perché sapete il tipo di stress che provocate, a fronte della pressione che mettete con questo tipo di operazioni" ha detto l'ex ufficialein quello pubblicato giovedì mattina, "Non ho alcuna tendenza suicida e voi sapete esattamente che se fossi statosarei potuto entrare in azione in tutti questi mesi, nei confronti della gente che avete fatto sgomberare ieri. Invece, ioinnocuo, non ho mai rappresentato alcun pericolo per la comunità". Nella zona ...