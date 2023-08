Ex militare asserragliato in casa da 24 ore a Cordovado

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da ieri mattina un uomo di 55 anni èinin un appartamento diin provincia di Pordenone. All’interno dell’abitazione sono presenti numerosi fucili che dovevano essere sequestrati dalle forze dell’ordine. I carabinieri erano andati a notificare all’ex, un provvedimento emesso dalla Questura di divieto di detenzione di armi e quindi il ritiro dei fucili per uso sportivo che aveva in. L’uomo di trova indal ieri pomeriggio. Scollegata luce e gas per evitare rischi. Gli altri residenti della palazzina sono stati fatti uscire e i i negozi della via sono stati fatti chiudere. Sul posto sono arrivati anche i reparti speciali dei carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza. I negoziatori dei carabinieri stanno ...

A distanza di quasi 24 ore l'uomo di Cordovado è ancorain casa. E quindi, da quasi 24 ore, i negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi. Continua a lanciare messaggi allarmanti Luca Orlandi, l'ex ufficiale di complementoda ieri nella sua abitazione di Cordovado, in provincia di Pordenone. Nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo video sul suo canale Youtube scrivendo frasi deliranti e ipotizzando la

A distanza di quasi 24 ore l'uomo di Cordovado è ancora asserragliato in casa. E quindi, da quasi 24 ore, i negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi. Nel corso della no ...Nel filmato, l'uomo stigmatizza l'enorme dispiegamento di forze messo in campo per farlo uscire sebbene sostenga di non avere intenzione di fare del male ad alcuno ...