Eurovision 2024 | viene dall’universo di Drag Race il primo cantante in gara

(Di giovedì 31 agosto 2023) Mancano molti mesi al ritorno diSong Contest, ma il Belgio ha deciso di portarsi avanti e di selezionare già da ora il loro rappresentante. La 68esima edizione diSong Contest si terrà nella città di Malmö, in Svezia, dopo che Loreen ha trionfato con Tattoo un paio di mesi fa. E se noi scopriremo chi sarà il rappresentante del nostro paese al termine del Festival di Sanremo che si terrà a febbraio, il Belgio ha già scelto. Il loroinsarà Thomas Mustin, noto ai più con lo pseudonimo di Mustii. Mustii molti amanti dilo conoscono già perché è uno dei giudici della versione belga dello show, disponibile in tutto il mondo sul portale Wow Presents Plus. OltreBelgique, ilha ...

Mustii è il primo artista ufficiale dell'Song Contest. Lo ha selezionato RTBF, l'emittente del Belgio di lingua vallone, alla quale quest'anno è affidata la supervisione della partecipazione del piccolo stato del Nord Europa.

Nel 2024 Mustii reciterà anche nel nuovo film di Michiel Blanchart, La nuit se traîne, al fianco di Romain Duris. Thomas seguirà le orme di Gustaph, all’Eurovision 2023 di Liverpool arrivato settimo ...Mustii è il primo artista ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024. Lo ha selezionato RTBF, l’emittente del Belgio di lingua vallone, alla quale quest’anno è affidata la supervisione della ...