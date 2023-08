Europei volley maschile 2023 | l’Italia non sbaglia | 3-0 all’Estonia | adesso la Serbia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Seconda partita e seconda vittoria dell‘Italagli. Giannelli e compagni hanno superato l’Estonia al PalaBarton di Perugia senza particolari patemi, rispettando il pronostico della vigilia con un secco 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) e avviandosi al meglio a una sfida ben più probante come quella di domani sera contro la, quando sempre a Perugia si troveranno di fronte le due squadre che a punteggio pieno guidano la Pool A dopo due partite. Le statistiche di stasera dicono 8 ace e 12 muri complessivi, in una partita che premia come miglior marcatore Yuri Romanò a quota 18 punti. Doppia cifra anche per Daniele Lavia a quota 13, mentre tra gli estoni sono da segnalare i 15 punti di un convincente Oliver Venno.: RISULTATI E ...

... l'Italia di coach De Giorgi ha concesso il bis al PalaBarton Perugia , dove ha battuto 3 - 0 l'Estonia nella seconda giornata del Gruppo A deglidiprendendosi così la vetta in ...Vince ancora l'Italia di De Giorgi e lo fa contro l'Estonia con il secondo 3 - 0 in altrettante partite (25 - 17, 25 - 22, 25 - 19 i parziali). Azzurri che dunque rispettano il pronostico e si ...La diretta testuale live di Italia - Estonia , partita valevole per la Pool A deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo la bella vittoria in tre set all'...

Diretta Europei volley, Italia-Estonia 3-0: azzurri in vetta al girone LIVE Corriere dello Sport

Missione compiuta per la formazione di De Giorgi che, pur con qualche sbavatura in ricezione che ci fa soffrire nel secondo set, si impone 3-0 (25-17; 25-22; 25-19). Domani sempre al Pala Barton la sf ...L’Italia non lascia scampo all’Estonia e fa due su due agli Europei di volley maschile. Troppo forte la squadra di De Giorgi, che vince per 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) il secondo match dopo aver battuto ...