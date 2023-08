Esplode un camper in un campeggio | bimbo di 10 anni muore carbonizzato

(Di giovedì 31 agosto 2023) Olbia – La tragedia durante la vacanza: un bambino di 10è morto nell’esplosione di unin una Olbia. Il corpodel piccolo è stato trovato in unesploso in unnella zona della spiaggia di Bados. Il padre con ustioni del 40% su tutto il corpo, è stato trasferito al centro ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Sassari impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nello spegnimento della vicina vegetazione coinvolta dalle fiamme. Tra le cause più accreditate della deflagrazione ci sarebbe la fuga di gas. (Fonte: Adnkronos)

