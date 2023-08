ESCLUSIVA IN ? De Biasi | «Inter più forte e consapevole! Arnautovic o Thuram…»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gianni De, CT dell’Azerbaigian, ha parlato in-News.it. Il tecnico ritiene l’una seria candidata per la vittoria dello Scudetto con i nuovi acquisti, tra questie Thuram. Il suo pensiero anche sulle altre squadreautorevole contro Monza e Cagliari. Rispetto all’anno scorso, dove l’fece anche sei punti in due giornate, ma faticando e non poco tra Lecce e Spezia – soprattutto contro i salentini – Devede una squadra più consapevole della sua forza? Non solo consapevolezza. Secondo me l’è una squadra, che era la piùanche nella passata stagione, era all’altezza del Napoli se non addirittura sopra per alcuni valori, ma ha pagato quel periodo di ...

ESCLUSIVA MN - De Biasi: "Giroud è un fenomeno, Pulisic straripante. Scudetto C'è anche il Milan" Milan News

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il noto tecnico Gianni De Biasi che su Olivier Giroud ha detto: “Per me è un fenomeno. I due gol contro il Bologna sono merito suo. Soprattutto il secondo: ha ...Come hai visto fisicamente, tecnicamente e tatticamente il Milan a Bologna Così Gianni De Biasi, allenatore dei granata nella stagione 2005-2006, in seguito nel 2007 e, nuovamente, ...