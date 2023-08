Esautorato sui migranti | smentito a Caivano | così Meloni delegittima Piantedosi per rispondere al fuoco amico di Salvini

(Di giovedì 31 agosto 2023) Prima il commissariamento sul dossier, con la gestione dell’emergenza avocata da palazzo Chigi. Poi la smentita in pubblica piazza a: l’orrore subito dalle due cuginette violentate nel centro alle porte di Napoli è “un fallimento dello Stato” (video), mentre il ministro dell’Interno aveva detto esattamente il contrario quattro giorni fa.Giorgiaha lanciato un’offensiva silenziosa contro il suo ministro dell’Interno, Matteo, uomo di fiducia del suo principale alleato di governo, il leader della Lega Matteo. Un modo indiretto per colpire lo stesso, che nelle ultime settimane ha dato prova di voler sfidare la premier sui terreni più “identitari” – su tutti l’immigrazione e il caso Vannacci – per rubare consensi a ...

Meloni continua a muoversi con l'allergia alla delega. L'ultima mossa Esautorare Tajani, Salvini e soprattutto Piantedosi sulla gestione degli sbarchi.Dal 22 agosto l'Aeroclub Massa è stato esautorato nella gestione dell'aeroporto del Cinquale. Tutte le responsabilità ad oggi sono passate in mano al Commissario Jacopo Del Carlo ...