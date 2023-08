ERNIE Bot | la Cina ha lanciato la sua risposta a ChatGPT

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Google in mandarino, Baidu, hala sua personaal sistema di intelligenza artificiale occidentale. Si chiamaBot, è già disponibile al pubblico, e segna un passo avanti per il settore tecnologico cinese. Il suo obiettivo è quello di trarre profitto dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Si tratta inoltre della prima app di IA domestica ad essere completamente disponibile inma non nei Paesi esteri. Il software è stato presentato in forma limitata lo scorso marzo, e ora è diventato disponibile anche per la popolazione. La nota di Baidu: “Siamo entusiasti di poter condividere cheBot è ora completamente pronta per il pubblico a partire dal 31 agosto”. (Ansa)“Oltre aBot, Baidu lancerà una suite di nuove app ...

