Erdogan - Putin a Sochi | colloqui sul grano ucraino

l presidente turco Recep Tayyipincontrerà il presidente russo Vladimiril prossimo 4 settembre a Sochi, in Russia. L'incontro era inizialmente previsto per agosto, maha deciso di recarsi in Russia senza ...Il russosi appresta a ricevere, proprio in Crimea, ma a Sochi, costa inequivocabilmente russa, il presidente turco Recep Tayyip" l'incontro avverrà la prossima settimana - . Si ...Per scoprirlo bisognerà attendere l' 8 settembre , giorno in cuiincontrerà il suo omologo turco. Un incontro che potrebbe gettare le basi per un dialogo tra Kiev e Mosca e che di fatto ...

Ucraina, il 4 settembre incontro Putin-Erdogan a Sochi - LaPresse LAPRESSE

Dovrebbe svolgersi il 4 settembre a Sochi l’incontro tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e quello russo, Vladimir Putin. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet. Erdogan è da tempo ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il prossimo 4 settembre a Sochi, in Russia.