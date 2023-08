Equitazione | Europei Milano 2023 | Italia sesta dopo due giornate | Camilli in alta classifica

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Seconda giornata in archivio all’Ippodromo Snai San Siro, teatro deglidi salto ostacoli. L’rimane ancora inposizione a una giornata dal termine, in un piazzamento che mantiene gli Azzurri in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’con 18.42 penalità e davanti si trovano l’Austria (5ª con 16.77) e la Spagna (8ª con 21.59) mentre risulta più avvantaggiata la Svizzera, terza in(9.92). Grande equilibrio in testa con la Svezia (9.51) che ha ceduto il comando alla Germania (9.31). Grande prestazione a livello individuale per Emanuele, che in sella a Odense Odeveld ha firmato uno dei soli 15 netti di giornata e ora si trova al sesto posto anche a livello individuale. Tra i ...