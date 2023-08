Enrico Rigato | trovato morto l’ex broker che aveva truffato decine di clienti per almeno tre milioni di euro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da ieri non rispondeva più al suo telefono.era noto come ilchetradito la fiducia didi investitori, molti dei quali suoi compaesani. Oggi i vigili del fuoco hannoil suo corpo privo di vita nella sua casa di Vigonovo (Venezia). Secondo gli inquirenti, il 55enne si sarebbe tolto la vita da solo., ex Banca Generali e IW Private Investments,convinto numerosi risparmiatori a depositare somme di denaro ingenti rilasciando secondo il Codacons documentazione che sarebbe stata solo ”carta straccia”. Lo scandalo era deflagrato a marzo 2022, quando alcunino chiesto aldi rientrare dei propri investimenti. Lui era invece scomparso ...

il broker finanziario indagato per presunte truffe è morto. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione a Vigonovo. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri e Vigili ...si è ucciso. Il broker di Vigonovo, in provincia di Venezia, che ha truffato un centinaio di persone, sottraendo loro circa 10 milioni di euro (anche se per la Finanza la vera cifra ...Macabra scoperta a Vigonovo, in provincia di Venezia. L'ex broker, che avrebbe truffato un centinaio di persone per 5 milioni di euro, è stato trovato morto in casa sua. Si ipotizza un suicidio. La scoperta del corpo di. La vicenda delle truffe ...

Enrico Rigato, morto suicida l'ex broker che aveva truffato decine di clienti per almeno tre milioni di euro Corriere

31/08/2023 VIGONOVO – Si è tolto la vita stamattina Enrico Rigato, l’ex broker truffatore di Vigonovo. Il corpo trovato all’interno della sua abitazione dai Vigili del Fuoco. || Non rispondeva più al ...Enrico Rigato, 55 anni, è stato trovato morto in casa. Era salito agli 'onori' delle cronache perché avrebbe truffato centinaia di clienti per almeno tre ...