Energia e geopolitica | perché anche Roma guarda Alexandroupolis

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un pezzo d’Italia, ovvero Snam, ha da tempo intrecciato le sue strategie con il porto greco di, sia per la concomitante densità del dossier energetico siaforiero del famoso “piano B” per la diversificazione dell’approvvigionamento energetico europeo post guerra in Ucraina. Ma c’è di piùlo scalo greco, interessato con il porto di Kavala ad un processo di privatizzazione quantomai strategico in ottica, è porta d’ingresso della via Carpatia utile alla Nato e anello di congiunzione ideale per la cintura esterna dell’Ue. La visita di Giorgia Meloni di oggi in Grecia è occasione favorevoleper ricordare l’importanza del porto “vicino” al gasdotto Tap, oltre che per rafforzare la già intensa presenza industriale italiana. Porti e ...

