Empoli | UFFICIALE l’arrivo di Maleh dal Lecce | il comunicato

...all', mentre il Lecce rinforza l'attacco con Piccoli. Sazonov è un nuovo difensore del Torino, Jackson Tchatchoua va al Verona. La Roma annuncia Lukaku: arriva dal Chelsea in prestito....La società bergamasca, inoltre, ha risolto il prestito di Roberto Piccoli all': l'attaccante ora andrà ad indossare la maglia del Lecce per questa stagione.Il comunicato: Atalanta BC comunica che, dopo la risoluzione anticipata del prestito aFC, ha ceduto a US Lecce - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con opzione di riscatto e contro - ...

UFFICIALE: Atalanta, Piccoli risolve il prestito con l'Empoli e si trasferisce al Lecce. I dettagli TUTTO mercato WEB

È arrivata l'ufficialità: Youssef Maleh è un nuovo calciatore dell'Empoli.Youssef Maleh ceduto all'Empoli: la nota del Lecce ...In uscita è Youssef Maleh a passare proprio in forza ai toscani, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altra operazione in uscita dei giallorossi con Federico Di Francesco ...