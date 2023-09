Elisabetta Canalis rabbia social per la violenza sugli animali | «Sadici | disgustosi e crudeli» Poi | chiede giustizia al giudice

... anche attraverso un podcasta - Mamma Dilettante! - nel quale ha intervistato diverse personalità del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker ed, con cui la giornalista ...Sui social la foto di famiglia con il medico americano Brian Perri, dal quale si è separata pochi mesi ...e Brian Perri di nuovo insieme per amore della ...

Elisabetta Canalis e Brian Perri felici insieme, le foto con Skyler TGCOM

Elisabetta Canalis e l'ex marito Brian Perri sono tornati a mostrarsi insieme su Instagram per il primo allenamento di hockey della figlia Skyler Eva.Elisabetta Canalis e l'ex marito Brian Perri di nuovo insieme dopo il divorzio. La coppia si è riunita per un'occasione speciale: il primo allenamento di hockey sul ghiaccio della figlia Skyler Eva, c ...