(Di giovedì 31 agosto 2023) Leggi Anche, doccia sexy in Sardegnasorride all'obiettivo mentre posa con l'ex marito e, tra loro, la figlia. Lei ehanno mantenuto un ...

Leggi Anche, doccia sexy in Sardegnasorride all'obiettivo mentre posa con l'ex marito e, tra loro, la figlia Skyler. Lei e Brian Perri hanno mantenuto un rapporto amichevole ...https://video.repubblica.it/dossier/mostra - cinema - venezia - 2023/caterina - murino - la - madrina - della - mostra - di - venezia - nel - mio - discorso - l - importanza - del - cinema - e - ...Nei mesi scorsi la coppia ha trascorso delle settimane all'insegna del sole, del mare e del relax in Sardegna, dove non sono mancati dei momenti di divertimento anche con. ...

Elisabetta Canalis e Brian Perri felici insieme, le foto con Skyler TGCOM

Elisabetta Canalis posa felice e sorridente insieme a Brian Perri e alla figlia Skyler. Nessun ritorno di fiamma però tra la ex velina e il chirurgo americano separati ormai da diversi mesi: i due ...Elisabetta Canalis continua a fare "impazzire" i suoi fan e follower su Instagram. L'ex velina sarda, infatti, è molto attiva sul ...