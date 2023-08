Elettrico | la beffa dei bonus per le colonnine | dal governo 120 milioni per potenziarle | ma dopo 8 mesi il decreto ancora non c’è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un’altra estate all’insegna del pieno, di benzina. Sulleelettriche l’Italia sconta l’ennesimo grande ritardo infrastrutturale, ma pure gli incentivi promessi dalsono al palo da, tanto che anche chi commercia i dispositivi non nasconde la preoccupazione. “Per il privato non c’è nulla, almeno per ora”, dicono ad esempio dalla e-Corner di Pontedera che vende wallbox anche per utenze domestiche private, proprio quelle per cui ilMeloni, ormai ottofa, aveva varato un appositofino all’80% del costo di installazione. Si tratta, sulla carta, di un contributo pubblico che vale fino a 1.500 euro per le stazioni di ricarica domestiche e a 8.000 euro se le strutture sono destinate a parti comuni di edifici condominiali. Lo ha anche confermato per il ...