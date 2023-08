Elenoire Casalegno | confessione a cuore aperto sulla figlia | ha sbagliato tutto | Nessuno se lo aspettava

(Di giovedì 31 agosto 2023) La showgirl e conduttriceha parlato per la prima volta di un errore fatto in gravidanza: la suaè un volto noto della televisione italiana grazie anche alla tanta carriera che ha alle spalle ricca di grandi successi. La nota showgirl e conduttrice ha però animato anche le pagine dei settimanali con la sua vita privata particolarmente movimentata. Nel suo passato vi sono senza dubbio grandi delusioni d’amore ma anche un momento felice ossia la nascita di suaSwami. La showgirl ha di recente rivelato di aver quasi perso la bambina e forse per questo si è ritrovata a commettere anche un grave errore ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato., la nascita di ...

Alessio Boni, Caterina Balivo,, Samantha de Grenet, Alessandro Preziosi, Maria Grazia Cucinotta sono solo alcuni dei volti noti dello spettacolo che hanno aderito alla campagna social 'Io non sono carne' lanciata ...Romina era invece presente all' ultima edizione del Festival di Montecarlo , ideato dal suo ex fidanzato, cone il Principe di Monaco Alberto . Una storia d'amore lunga 5 anni. ...afferma che nella sua vita c'è un nuovo uomo, ma non ne rivela l'identità: " Crescendo preservi la tua parte più intima, i tuoi affetti ", dice. Crede che l'amore cambi nel tempo. ...

Elenoire Casalegno mostra gli addominali da urlo in spiaggia: a 47 anni è ancora la più bella theWise Magazine

Da Alessio Boni a Caterina Balivo, da Elenoire Casalegno ad Alessandro Preziosi a Maria Grazia Cucinotta, vip ma anche tanti utenti comuni hanno postato loro foto con tanto di scritta rossa su parti ...