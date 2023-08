E se il comportamento tossico fosse il nostro?

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 agosto 2023) Siamo fatti di assolutismi e raramente ci concediamo i cosiddetti mezzi termini. Ci incolpiamo dei nostri errori, trasformando quei sensi di colpa in zavorre emotive dal peso immenso, ma a volte non sappiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni. L’autocritica, in questo senso, è uno strumento potentissimo per la nostra crescita personale perché ci permette di analizzare ile le nostre azioni. Dannosa, se si trasforma in giudizi severi, pericolosa se viene a mancare. E sì perché spesso siamo così concentrati sui comportamenti degli altri, su ciò che ci ferisce e che ci infastidisce, che spesso ignoriamo che in quello che ci accade abbiamo un ruolo tutt’altro che passivo. È difficile mettersi in discussione, è vero, ma si tratta di un’azione doverosa nei confronti di noi stessi e delle relazioni che intessiamo. Perché ...