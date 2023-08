“È nato Edoardo | comincia la nostra nuova vita” Fiocco azzurro vip | genitori per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Felicità per il personaggio del programma di Canale 5: nelle scorse ore è diventato papà per la. Di un maschietto: “Oggi alle ore 13.26 è! Una gioia immensa per me e per Denise. Lafelicità, il frutto del nostro amore.lacon te amore mio!”: con queste parole, scritte direttamente dall’ospedale Gemelli di Roma dove è avvenuto il parto, ha annunciato la nascita del primo figlio con la compagna. Stanno insieme da circa un anno. Ha condiviso anche le prime foto di famiglia, a 3. Lui, la neo mamma e il piccolino appena. L’annuncio della gravidanza era arrivato a maggio scorso, dopo un periodo di assenza sui social che aveva giustificato dando la bella ...