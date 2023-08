“E’ finita!” | Oriana e Daniele si sono lasciati ancora | l’annuncio ad un passo dal nuovo Grande Fratello

... " E', ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono ... L'ultima rottura trae Daniele Erano i primi di agosto quando era arrivata la notizia dell '...e Daniele si sono lasciati (ancora): l'annuncio della Marzoli Èragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per ...Marzoli invece ha lasciato definitivamente l'Italia tornando in Spagna dove, molto probabilmente, parteciperà ad un altro reality show: la sua storia d'amore con Daniele Dal Moro èper ...

Gf Vip, Oriana Marzoli annuncia: "Con Daniele è finita. Chiediamo ... TorreSette

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo): quello che sappiamo al momento sull'ennesima rottura tra i due ex gieffini ...Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati ancora una volta: il nuovo Grande Fratello si avvicina e l’hype fa “brodo”.