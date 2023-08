Dynamite 30 08 2023 Non c’è tempo da perdere

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 31 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Ci troviamo nella puntata post-ALL IN e pre-ALL OUT dato che la AEW ha due PPV back to back e quindi questa puntata avrà l’arduo compito di saper gestire questa situazione ma nonostante questo le premesse sono alte e quindi direi di none immergiamoci subito nello show. Jon Moxley vs Komander(w/Alex Abrahantes) (4 / 5) Si parte subito alla grande con questo match dove i due regalano spettacolo, Mox cerca di infliggere più danni possibile all’avversario ma Komander si rivela un avversario veramente tosto. Ovviamente in vista del suo match titolato di All Out è difficile pensare che Mox possae infatti vince per sottomissione in un match che comunque qualche grattacapo glielo ha ...