Due nuovi provvedimenti per la ricostruzione ad Ischia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDueper la riedificazione disono stati emanati dal Commissariato alla: il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per le opere di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola Terme e l’Avviso pubblico per l’aggiornamento e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici, con il relativo regolamento. Con il Dip si determina la prima fase di attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio del Comune di Casamicciola, definendo gli indirizzi per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e individua le modalità per la selezione degli operatori economici: a breve dunque si dovrebbe affidare la progettazione per l’esecuzione di 43 interventi, ...