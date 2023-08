Due giorni a Mont’Isola

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ogni anno migliaia di italiani (e non solo) si pentono di aver scelto il mare come destinazione per le vacanze estive. Sabbia o – peggio – sassolini ovunque. Tetris di sdraio e ombrelloni “a prova di privacy”. La poco piacevole sensazione post-lifting regalata dal bagno di salsedine. La promessa marina di energia e vitalità dopo una sola giornata in spiaggia sa convertirsi nell’entusiasmo dell’eroe epico di ritorno dal deserto. Perché non scegliere dunque una meta più zen, senza tuttavia negarsi la possibilità di fare un tuffo quando il sole è più alto nel cielo? Il lago, intrinsecamente rilassante con i suoi piatti specchi d’acqua, è l’alternativa perfetta per gli amanti dei paesaggi contemplativi che non disdegnano qualche calibrato momento di svago. E quello di Iseo custodisce un gioiello terrestre: «col suo golfetto e coi paeselli di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato» ...

... in sostegno allecuginette violentate per mesi da un gruppo di minorenni in un ex centro ... aveva chiesto neiscorsi alla premier di non lasciare abbandonata questa terra, 'anche questa è ...Per chiarire la sua posizione Ferragni ha condivisopost scritti da attiviste contro la ... rispetto aiprecedenti. Evitando scivoloni e commenti quando si è toccato il tema dei femminicidi, ...La frana in Alta Savoia che trefa ha portato al blocco del Frejus sta mandando in tilt i ...pesante e questo dà l'idea della situazione che si creerebbe con una chiusura contemporanea dei...

FOTO - Trigoria: allenamento mattutino a due giorni da Roma-Milan » LaRoma24 LAROMA24

Per quanto riguarda invece il volo di ritorno, l’aereo decollerà dall’Aeroporto di Istanbul nei giorni di martedì, giovedì e sabato alle ore 14:00 e atterrerà all’Aeroporto Internazionale di Shanghai ...PESARO Arrestato due volte in tre giorni, la prima volta domenica scorsa poi nuovamente martedì. Il protagonista è un 42enne residente nella zona di Gradara che l’altra sera ...