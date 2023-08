Due camionisti vicini in autostrada hanno scritte complementari sul retro dei loro mezzi | se le leggi | scoppi a ridere

A luglio sono deceduti anche un 98enne e quattro giovanissimi di 15 anni,16enni e un 18enne, ...ai cittadini che le morti che coinvolgono i ciclisti dipendano esclusivamente dai. Anche ...Emergenza 'ciclisti' a Milanoincidenti mortali in 24 ore sulle strade di Milano : nella ... al quale dovranno adeguarsi presto tutti inella speranza che questo provvedimento possa ...Per il ministro del fu dicastero dello sviluppo, è colpa deiche non sanno scegliere la pompa più conveniente, mentre preferiscono andare al servito nell'unico distributore sopra i...

I trafori bloccati, la giornata di passione dei camionisti in coda: «Facevamo prima a piedi» Corriere della Sera

C’è chi interrompe il viaggio e chi si dispera, in città felici solo i bambini, portati dai genitori ad assistere al grande raduno dei Tir. Chiuso il bivio che da Santhià (Vercelli), portava sull’A5 ...La maggior parte dei camionisti sta cercando percorsi alternativi sulla direttrice sud-nord: Ventimiglia è la scelta più semplice, la Svizzera dal Gran San Bernardo presenta invece dei problemi di ...