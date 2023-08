Da circa un anno, la Russia è stata oggetto di attacchi che includono incursioni disu Mosca,contro infrastrutture strategiche e attentati a giornalisti e scrittori con posizioni nazionaliste filo - Cremlino. In queste circostanze, Kiev è stata accusata dalla Russia, ...di questi giorni non sono le uniche operazioni da parte di Kiev in territorio russo. A questi si vanno ad aggiungeread infrastrutture strategiche e attentati a giornalisti e ...... anche se la vastità del territorio e la flessibilità d'impiego dei, che possono volare a ... gli uomini della Wagner potrebbero infiltrarsi (clandestinamente) in Polonia per effettuare...

Droni, sabotaggi, esplosioni: così la guerra si sta spostando in Russia Inside Over

Mentre l'Iran presenta un nuovo drone avanzato Israele ha deciso di inasprire le norme contro la comunità araba tra tensione e astio.Il punto militare 548 | L’Ucraina colpisce in territorio russo con velivoli (che potrebbero essere decollati dal territorio russo), il nemico risponde con imbarcazioni per fermare le incursioni nel ma ...