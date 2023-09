Dramma sulla spiaggia a Olbia | scoppia un incendio su un camper | muore un bambino di 10 anni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tragediadi Bados, in Sardegna . Undi circa 10ha perso la vita vicino a Pittulongu, trae Golfo Aranci in seguito a un' esplosione avvenuta su un, che forse ...

Tragediaspiaggia di Bados, in Sardegna . Un bambino di circa 10 anni ha perso la vita vicino a Pittulongu, tra Olbia e Golfo Aranci in seguito a un' esplosione avvenuta su un camper , che forse a causa ...L'incidente di questa notte "è un, in un contesto già problematico - ha aggiunto - oggi ... Sbarra, a Torino tragedia che indigna,mancata la sicurezza "Il terribile incidente di stanotte...Sconcerto in tutta Italia per la tragedia che ha coinvolto cinque operailinea ferroviaria Torino Milano. Il nefasto incidente si è consumato ieri notte allorquando un ... Un, l'ennesimo, ...

Dramma sulla linea ferroviaria, treno investe e uccide 5 operai (NOMI) Calabria 7

Tragedia sulla spiaggia di Bados, in Sardegna . Un bambino di circa 10 anni ha perso la vita vicino a Pittulongu, tra Olbia e Golfo Aranci in ...“Lampedusa sino a 4 mila tra uomini, donne e bambini in una isola di 5 mila e 800 abitanti e con una estensione di 20,2 kmq , in un periodo di forte flusso turistico.Oltre a cagionare un danno all’ is ...