Don Mimmo Alò in Rwanda | “Le mie radici a Montemesola | rami e foglie in tutto il mondo”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Ha utilizzato la metafora più bella, quella dell’albero e delle sue, per spiegare l’attaccamento alla propria terra e, allo stesso tempo, lo spirito di obbedienza nel servire la Chiesa. DonAlò, 33 anni, sacerdote montemesolino, si è paragonato a un albero: un albero con lenella sua, ma consparsi inil. Oggi, ie le suesi trovano in, dove Dontrascorrerà il suo “anno missionario”, introdotto da Papa Francesco nel 2020 per i futuri diplomatici, durante il quale svolgerà anche un breve tirocinio in Nunziatura, ossia l’equivalente di un’Ambasciata. Don ...