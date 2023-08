Don Coluccia | so di dare fastidio ai clan ma c' è gente da salvare

(Di giovedì 31 agosto 2023) "Non mi fermo, stiamo smaltendo tutto quello che abbiamo visto", dice al Messaggero Don Antoniopromettendo di non farsi intimidire e di tornare a Tor Bella Monaca dove è stato aggredito."Ero ...

Perché altrimenti questa aggressione come un agguato Può sorgere qualche dubbio", dice."Le minacce nelle piazze di spaccio sono all'ordine del giorno perché tocchi i soldi che si fanno ...'Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno di queste presenze nei territori', ha aggiunto. Il giovane, arrestato, è accusato di tentato omicidio . Intanto, il prete è stato ricevuto a ...'Orgogliosa di aver ricevuto oggi a Palazzo ChigiAntonio, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma. A nome del Governo ho voluto esprimergli la massima solidarietà e il pieno sostegno per l'infaticabile impegno nel condurre ...

Roma, 31 ago. (askanews) - 'Non mi fermo, stiamo smaltendo tutto quello che abbiamo visto', dice al Messaggero Don Antonio Coluccia promettendo ...«Solo ferito». La domanda sui social di quartiere irrompe fragorosa come una bomba. Risuona sul web come i fuochi d'artificio esplosi in cielo sopra le "Torri" alle nove ...