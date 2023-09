«Dominare è il modo più bello di vincere» | parola di Max Verstappen

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Chiamiamola pure Formula. Stiamo parlando dello sport precedentemente noto come Formula Uno – siamo seri, quel nome ormai appartiene al passato. Perché nessuno in tempi recenti ha cannibalizzato i circuiti di tutto il mondo come Max: campione nelle ultime due edizioni del Mondiale, il 2023 del pilota della Red Bull è qualcosa di mai visto. Di impressionante. Max non si limita a: vuole, scombinando qualsiasi regola della Formula Uno – ma nemmeno della Formula Uno, dello sport in generale. Non sta sconfiggendo i suoi rivali: sta sconfiggendo il concetto stesso di competizione. Questa prima parte di stagione – ormai non è più una questione del se vincerà, ma quando e come – lo dimostra perfettamente:ha vinto undici su tredici Gran Premi finora disputati, ...