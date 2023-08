Dogman | la recensione del film di Luc Besson con Caleb Landry Jones

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il, 20023. Regia: Luc. Cast:, Jojo T. Gibbs, Marisa Berenson, James Payton. Genere: Thriller, drammatico. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: All’80° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in anteprima stampa. Trama: Un bambino cresciuto in mezzo a molte difficoltà e sopravvissuto ad altrettante tragedie, cresce cercando la salvezza nel rapporto con i suoi cani. Alla 80° Mostra d’Arte Cinematografica ha commosso e strappato applausi, sia da parte della critica di settore che dal pubblico pagante, e al momento è uno dei primi titoli ad aver convinto entrambe le fazioni un po’ a sorpresa. Stiamo parlando di, nuovodiretto dal regista francese di culto Luc ...

Il regista francese, per la prima volta al Lido, porta in concorso una storia di sofferenza e devozione con un antieroe ai margini della società. A proteggerlo solo i suoi cani. «Due cose ci possono s ...Un ragazzo trova la sua salvezza attraverso l'amore dei suoi cani. In Concorso alla Mostra di Venezia e da giovedì 5 ottobre al cinema.