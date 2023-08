“Dobbiamo sembrare cittadini normali | evitiamo contestazioni” | polemica su FdI a margine dell' arrivo della Meloni a Caivano

... "mobilitarci per portare persone ma non con simboli di partito. Le persone devonocittadini qualunque che accolgono Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori", ...mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito'. Il dirigente avrebbe ... quindi le contestazioni potevano essere veementi: 'Le persone devonopersone qualunque che ...... 'mobilitarci per portare persone ma non con simboli di partito. Le persone devonocittadini qualunque che accolgono Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori', ...

A Caivano la claque per Meloni: “Dobbiamo sembrare cittadini normali” La Repubblica

Il Tg di La7 pubblica gli screenshot dei messaggi. L'imbarazzata difesa di Iannone: "Interpretato male il mio pensiero" ...Dagli autori di Fallout e The Elder Scrolls arriva una nuova e imponente epopea spaziale: un gioco di ruolo imperdibile per gli amanti della fantascienza ...