Disoccupazione in Italia | Istat | cresce al 7 | 6% a luglio

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Il tasso disale al 7,6%. E’ quanto comunica oggi l’, specificando che, dopo sette mesi di crescita, l’occupazione diminuisce di 73mila unità rispetto al mese precedente. Il numero degli occupati scende a 23milioni 513mila. Stabile il tasso inattività al 33,5%, aggiunge l’. Anche la crescita del numero di persone in cerca di lavoro, che segna un +1,9%, coinvolge sia uomini che le donne e si limita alle classi d’età centrali. Anche il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni sale di uno 0,1% tra gli uomini e tra chi ha meno di 35 anni d’età. Confrontando il trimestre maggio-2023 con quello precedente (febbraio-aprile 2023), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,5%, per un totale di 119mila occupati. La crescita ...

Il tasso dia luglio sale al 7,6%. E' quanto comunica oggi l'Istat, specificando che, dopo sette mesi di crescita, l'occupazione diminuisce di 73mila unità rispetto al mese precedente. Il numero ...Gli analisti si aspettavano un progressivo calo dellain. Invece a luglio 2023, rispetto al mese precedente, il tasso diè salito di nuovo, mettendo in evidenza un calo dell'occupazione dopo sette mesi consecutivi di ...Il tasso ditotale a luglio sale al 7,6% (+0,2 punti), quello giovanile scende al 22,1% ( - 0,2 ... approvata a maggio e che l'dovrà recepire entro il 7 giugno del 2026. Nello ...

Tasso disoccupazione Italia, sale a luglio: i dati Adnkronos

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a luglio 2023, rispetto al mese precedente, in Italia gli occupati diminuiscono e aumentano i disoccupati e gli inattivi. Il calo dell'occupazione (-0,3%, pari ...(Teleborsa) - Risulta in leggero aumento la disoccupazione in Germania ad agosto 2023. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito al 5,7%, su ...