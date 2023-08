Disney accusata dagli investitori di nascondere in modo fraudolento le perdite di Disney+

(Di giovedì 31 agosto 2023) Alcunihanno fatto causa a+ per condotta fraudolenta. Secondo quanto riportato da Deadline, laè stata citata in giudizio da alcuniper aver presumibilmente nascosto loro ledella piattaforma+. La causa sostiene cheavrebbe mentito sulla possibilità di raggiungere dei ricavi cospicui con+ entro la fine del 2024. In particolare, si accusa l'ex amministratore delegato dell'azienda, Bob Chapek, di aver mandato in onda suChannel serie originali di+, come La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, per far credere che la piattaforma avesse più successo di quanto non fosse. "Il querelante avvia questa azione legale a beneficio dell'imputato ...

I documenti presentati da Stourbridge Investments il 23 agosto sostengono che l'azienda abbia rilasciato dichiarazioni ingannevoli e omesso dati cruciali riguardo alla situazione finanziaria di Disney+.

Alcuni investitori hanno fatto causa a Disney+ per condotta fraudolenta. Secondo quanto riportato da Deadline, la Disney è stata citata in giudizio da alcuni investitori per aver presumibilmente ...I documenti presentati da Stourbridge Investments il 23 agosto sostengono che l’azienda abbia rilasciato dichiarazioni ingannevoli e omesso dati cruciali riguardo alla situazione finanziaria di ...